CODACONS * sanità campana: ” PER LA paziente ricoperta daLLE formiche la SOSPENSIONE dei MEDICI NON BASTA “

Sommersa da formiche, Codacons: sospensione medici non basta, responsabili vanno licenziati in tronco. Indagare anche vertici della sanità campana. Offre assistenza legale a famiglia donna per causa milionaria al nosocomio.

Non basta la sospensione di medici e infermieri: i responsabili del vergognoso episodio accaduto al San Giovanni Bosco di Napoli vanno licenziati in tronco. Lo afferma il Codacons, bocciando la decisione di sospendere medico e tre infermieri in servizio nell’ospedale teatro del caso.

“E’ evidente che la sola sospensione dal servizio non basta – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Tutti coloro per negligenza od omissioni hanno contribuito a lasciare una paziente ricoperta di formiche vanno licenziati con effetto immediato, mentre la Procura, cui domani invieremo il nostro esposto penale, deve aprire una inchiesta indagando anche i vertici della sanità campana e accertare le responsabilità di Asl e Regione”.

Il Codacons infine offre assistenza legale alla famiglia della donna protagonista della vicenda, ai fini di una causa risarcitoria milionaria nei confronti dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e dei soggetti che saranno ritenuti responsabili.