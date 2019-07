Codacons * PARTENZE ESTIVE – incontro con Presidente Enac: Rienzi, « PIù TUTELE PER I VIAGGIATORI E MAGGIORI INFORMAZIONI SUI LORO DIRITTI »

Una delegazione del Codacons ha incontrato ieri il Presidente dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), Nicola Zaccheo, proprio durante il periodo in cui gli italiani vanno maggiormente in vacanza utilizzando il trasporto aereo.

L’incontro ha avuto ad oggetto le principali doglianze dei passeggeri: dalle cancellazioni ai ritardi, dalle mancate riprotezioni agli indennizzi previsti dalla normativa europea. Il Codacons – attraverso i Presidenti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Gianluca Di Ascenzo, e con l’Avv. Valeria Graziussi – ha concordato con Enac su azioni di moral suasion per spingere le compagnie aeree a distribuire la carta dei diritti del passeggero e rendere i viaggiatori più consapevoli dei loro diritti.

Il Presidente Enac ha espresso apprezzamento per le proposte e iniziative del Codacons, quali, ad esempio, il desk informativo dell’associazione presso l’aeroporto di Fiumicino che, grazie ad un accordo tra Aeroporti di Roma e Codacons, presso il terminal 3 del Leonardo Da Vinci, attraverso gli esperti dell’Associazione raccoglie le segnalazioni dei viaggiatori circa disservizi o altri problemi, fornisce assistenza su voli cancellati, ritardi, bagagli smarriti, e consulenza su tutti i temi consumeristici, quali ad esempio bollette dell’energia, telefonia, contratti, banche, assicurazioni.

L’Enac, da sempre impegnato come da mandato istituzionale nella tutela di passeggeri, ha espresso la disponibilità ad aumentare e sostenere lo sviluppo di canali per la gestione dei reclami e la soluzione conciliativa delle controversie.

L’associazione, poi, ha espresso approvazione per le proposte formulate dall’Enac di rendere più rapido ed efficiente il procedimento sanzionatorio.