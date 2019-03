Codacons * CHIUSURE DOMENICALI NEGOZI: « SOSTEniamo la PROPOSTA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE che prevede negozi chiusi per dodici festività l’anno »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il Codacons appoggia e sostiene l’accordo raggiunto dalle organizzazioni della distribuzione in merito alle chiusure domenicali dei negozi, e che prevede negozi chiusi per dodici festività l’anno, più altre quattro chiusure in altrettante festività a scelta delle Regioni, e la libertà per i negozi sotto i 400 metri quadrati di ampiezza di rimanere aperti sempre senza alcuna limitazione.

“Si tratta di una proposta equilibrata che vede anche i consumatori d’accordo, e che limiterà i danni legati alla volontà del Governo di contrastare le liberalizzazioni nel settore del commercio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il patto messo a punto dalle organizzazioni della distribuzione, infatti, salva i piccoli negozi consentendo loro di rimanere aperti tutto l’anno e contrastare la concorrenza di grandi catene e multinazionali straniere che oramai hanno invaso strade e centri commerciali del nostro paese. I consumatori, dal canto loro, potranno continuare a fare acquisti la domenica e nei giorni festivi nei negozi di piccole dimensioni, senza subire le assurde limitazioni che il Governo vorrebbe introdurre”.

Per tale motivo il Codacons invita Lega e M5S ad accogliere la proposta delle associazioni della distribuzione, che rappresenta un buon compromesso per tutelare sia i negozianti, sia i cittadini.