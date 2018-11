Codacons * Black Friday: ” PRIMA DIFFIDA URGENTE A CALZEDONIA E INTIMISSIMI, DEVONO SPECIFICARE CHE gli SCONTI NON VALGONO SU TUTTA LA MERCE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Informazioni non complete ai consumatori e specchietti per le allodole per attirare clienti. Lo denuncia il Codacons, che sta monitorando l’andamento del Black Friday in tutta Italia e la correttezza delle strategie di marketing e vendita messe in atto dai negozi fisici e virtuali.

Stiamo riscontrando una generale mancanza di trasparenza nelle informazioni rese ai consumatori – denuncia il Codacons – Molti negozi pubblicizzano a caratteri cubitali sulle vetrine il Black Friday, ma omettono di specificare che gli sconti sono validi solo su una selezione limitata di prodotti. Il consumatore è indotto così ad entrare negli esercizi credendo che tutta la merce in vendita sarà interessata dalle promozioni e non è possibile percepire con immediatezza quanti prodotti sono effettivamente interessati dai ribassi dei prezzi.

In tal senso i primi due colossi dell’abbigliamento a finire nel mirino del Codacons sono stati oggi Intimissimi e Calzedonia, oggetto di una diffida urgente dell’associazione in cui si chiede di modificare i messaggi pubblicitari che compaiono sulle vetrine, informando i consumatori circa il fatto che gli sconti saranno applicati solo ad una selezione di prodotti e non su tutta la merce in vendita.

Infine il Codacons invita tutti i consumatori a segnalare all’associazione eventuali scorrettezze o irregolarità riscontrate nel corso del Black Friday, ai fini delle dovute azioni legali.