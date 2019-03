Cna – Trentino * Pari opportunità: « aperto uno sportello a trento anche per gli uomini, avviate nove imprese »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nell’ambito delle pari opportunità di genere, Cna del Trentino non ha solo lo sportello Cna Impresa Donna, attivo per le donne che vogliono intraprendere una strada di autonomia ed indipendenza economica, ma si occupa anche degli uomini, giovani e non, che vogliono concretizzare un’idea imprenditoriale.

“Cna del Trentino – spiega il presidente provinciale Andrea Benoni – attraverso i propri uffici e consulenti prende in carico l’idea, la discute con l’aspirante imprenditore, effettua una valutazione di fattibilità dell’idea imprenditoriale, della sua sostenibilità economica, anche nell’ambito del mercato. Viene dato sostegno nella predisposizione di un piano economico, si valutano assieme le possibili forme di finanziamento alle quali accedere ed eventuali bandi ai quali è possibile partecipare.

Inoltre viene dato anche sostegno al neo imprenditore attraverso la formazione continua per creare imprenditori consapevoli e capaci di camminare con le proprie gambe all’interno del complicato sistema dell’economia e del mercato”.

“Cna del Trentino, attraverso la propria società di servizi Cat della Cna del Trentino srl e la rete di consulenti di cui si avvale – prosegue Benoni – si pone sempre dalla parte dell’impresa e dell’imprenditore. Noi sappiamo che dietro ad ogni impresa ci sono uomini e donne che tutti i giorni lavorano duramente e vogliamo essere al loro fianco per aiutarli e sostenerli. Assieme si può, assieme tutto può essere più facile”.

Nel corso del 2018 sono stati esaminati circa trenta progetti di ragazzi ed uomini che volevano avviare una propria attività imprenditoriale, ad una quindicina di loro sono stati forniti gli strumenti per valutare e sono state costituite ed avviate nove nuove imprese al maschile, oltre ad avere dato supporto a quelle già esistenti.

“Lo spirito con cui operiamo – sottolinea il presidente Benoni – è quello di valorizzare lo spirito imprenditoriale, le competenze, le professionalità, le idee e la creatività. Siamo consapevoli che il futuro è dell’Italia che lavora, che produce, che innova ed investe. Per questo anche noi, come Cna territoriale, investiamo sul futuro delle imprese e degli imprenditori. Cna del Trentino è un’associazione composta da imprenditori che si mettono al servizio di altri imprenditori, ritenendo che lo stare assieme, il fare rete, tutelare le imprese e le persone che lavorano all’interno delle imprese sia un bene comune, sia un valore del nostro territorio e dell’Italia, sia la base della coesione sociale. La libertà economica, la libertà di intraprendere e di realizzare le proprie aspirazioni sono uno dei mezzi per essere persone libere”.

All’interno degli uffici di Cna del Trentino, ci sono persone che possono aiutare a sviluppare la voglia di intraprendere, guidando senza giudicare, suggerendo senza obbligare, in un rapporto di reciproca fiducia e stima. Fare impresa può essere più facile assieme a Cna del Trentino.

Benoni conclude: “Ci sono tanti “Luca”, il personaggio del fumetto di Flavio Rosati che pubblichiamo come seconda puntata della campagna di sensibilizzazione sul fare impresa, che hanno voglia di mettersi in gioco. Cna del Trentino può aiutare a trasformare un’idea in un progetto e quindi in un’impresa”.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici di Cna a Trento, in Via Ragazzi del ’99, n. 17. Basta contattare la sede al numero telefonico 0461 1821111 o inviare una email a info@cnatn.it. Cna del Trentino è a disposizione di chi ha idee imprenditoriali.