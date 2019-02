CNA Trentino Alto Adige * collegio sindacale nelle piccole srl: Corrarati, « Ogni impresa avrà in media 6 mila euro di costi in più l’anno »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Diciamo no al collegio sindacale nelle piccole srl”. Obbligo dal 16 marzo. Corrarati: “Ogni impresa avrà in media 6mila euro di costi in più l’anno”.

“L’estensione alle piccole società a responsabilità limitata e alle cooperative dell’obbligo di nominare il collegio sindacale è un gravissimo errore. Questo nuovo carico burocratico ed economico rappresenta l’ennesima stangata inflitta alle piccole imprese di cui non si comprende la reale utilità. Coinvolgerà 170mila imprese, comprese quelle del Trentino Alto Adige. E costerà 6mila euro a impresa, in media. Complessivamente oltre un miliardo”.

Lo afferma Claudio Corrarati, presidente di CnaTrentino Alto Adige.

Il provvedimento andrà in vigore il prossimo 16 marzo. Riguarda le srl e le cooperative che siano rientrate anche in uno solo dei seguenti parametri per due anni consecutivi: più di nove dipendenti (fino a oggi 50), stato patrimoniale superiore ai due milioni (finora era fissato in 4,4 milioni), ricavi da vendite e prestazioni oltre i due milioni (attualmente 8,8 milioni).

“È dal 2017 che la Cna combatte questa vessazione – prosegue Corrarati – che non trova spiegazioni convincenti. Nelle piccole società, in stragrande maggioranza a carattere familiare, generalmente non esistono soci di minoranza da tutelare e i rapporti con clienti e fornitori si fondano sulla personale, e reciproca, fiducia. È indispensabile che il governo si confronti rapidamente con le organizzazioni delle piccole imprese per modificare tali limiti.

Chiediamo alle Province di Bolzano e Trento di farsi portavoce di questa istanza nei confronti del governo, a tutela delle micro e piccole imprese che costituiscono l’ossatura portante del tessuto economico regionale. Siamo disposti al dialogo ma nello stesso tempo decisi a contrastare questo provvedimento in ogni sede possibile”.