From the web

News immediate non mediate!

cinformi * natalità: « Nel 2018 sono stati 4.012 i bimbi nati in Trentino, Il 27% del totale ha genitori non comunitari »

cinformi * natalità: « Nel 2018 sono stati 4.012 i bimbi nati in Trentino, Il 27% del totale ha genitori non comunitari »

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-01-04 13:59:23 2019-01-04 13:59:23 cinformi * natalità: « Nel 2018 sono stati 4.012 i bimbi nati in Trentino, Il 27% del totale ha genitori non comunitari »

I dati arrivano dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che comunica, come da tradizione, l’ultimo nato dell’anno da poco concluso (2018, Azzurra, di Cavedine, nata a Rovereto) e la prima nascita del nuovo anno (2019, Antonio, di Porte di Rendena, nato a Trento). Il trend delle nascite (fra italiani, comunitari e non comunitari) in Trentino mostra un costante calo dal 2011 (4.985 nati) al 2018 (4.012 nati, dato più basso dal 2012).

Dal 2011 si assiste ad un costante calo della natalità sul territorio provinciale. Nel 2018 sono stati 4.012 i bimbi nati in Trentino, 2.048 femmine e 1.964 maschi; 3.950 sono stati invece i parti. Il 27% del totale dei nati, 1.068 bimbi, ha genitori non comunitari.