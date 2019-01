Cia (agire) – REPLICA a Barbara Poggio * GENDER: « Si dice che i migliori maestri siano quelli che ti indicano dove guardare, ma non cosa devi vedere »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Si dice che i migliori maestri siano quelli che ti indicano dove guardare, ma non cosa devi vedere. Ringrazio di cuore l’insegnante Barbara Poggio per così tanta attenzione e le suggerisco di considerare come in classe gli studenti vanno per studiare, mentre per votare ci sono le elezioni.

In Trentino come in Italia i cittadini hanno scelto idee e programmi diversi da quelli sostenuti dalla sinistra e dalla chiarissima professoressa (forse eccessivamente prolissa) in cerca di confronto politico. Se ne faccia una ragione e partecipi alle prossime elezioni (non lezioni…forse l’equivoco nasce proprio qui) come meglio crede: io sono sempre a disposizione!

*

Claudio Cia

Consigliere provinciale Agire per il Trentino