Cia (agire) * Dolomiti Energia: « sono previsti esuberi a seguito del cambio di gestione del servizio di lettura contatori? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dolomiti Energia: sono previsti esuberi a seguito del cambio di gestione del servizio di lettura contatori? La società Dolomiti Energia di recente ha appaltato il servizio di lettura contatori ad una nuova ditta risultata vincitrice della gara d’appalto. Il servizio è da tempo esternalizzato e la società subentrata, la Barbagli s.r.l. con sede a Firenze, opera nell’ambito delle attività tecniche e metrologiche sui contatori di gas, acqua ed energia elettrica.

Non intendo entrare nel merito del fatto che l’appalto di tale servizio sia stato affidato ad una ditta con sede fuori regione, ma trattandosi del futuro lavorativo di una decina di lavoratori, auspico che come per altre attività che già sono state oggetto di cambio gestione, la Dolomiti Energia abbia previsto nel bando di gara la tutela dei lavoratori “uscenti”, visto che è una possibile condizione da inserire negli appalti pubblici.

Di fatto per gli affidamenti dei contratti di concessione e d’appalto di lavori e servizi, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, all’interno dei bandi di gara e degli inviti si possono inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. E’ da capire se si sia optato ragionevolmente e responsabilmente per questa scelta.

In ogni caso, quello che ci si aspetta è che Dolomiti Energia, ove non l’abbia già previsto, si faccia promotrice e garante della continuità lavorativa dei circa 10 dipendenti occupati che rischiano di trovarsi senza un lavoro.

*

Cons. Claudio Cia