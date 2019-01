Cgil Cisl Uil – trentino * Tariffe trasporto pubblico: « Bene l’abbattimento per gli over 70, ma non si dimentichi l’equità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Tariffe trasporto pubblico, Cgil Cisl Uil: “Bene l’abbattimento per gli over70, ma non si dimentichi l’equità”. A breve tutte le persone con almeno settant’anni potranno girare gratuitamente sui mezzi pubblici di Trentino Trasporti, anche quelli che percepiscono le pensioni d’oro. “Rendere il servizio gratuito aiuterà molte persone, favorirà la mobilità sostenibile e questo è indubbiamente positivo. E’ lecito chiedersi, senza volontà polemica, se la misura sia anche la più equa”.

E’ questo il commento dei tre segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino. “Già attualmente esistevano agevolazioni per i pensionati, ma legate al reddito – fanno notare Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti -. Va benissimo ridurre i costi degli abbonamenti, ma forse era possibile seguire una logica di equità. Anche un ex megadirigente in pensione, insomma una persona ricca, viaggerà gratis. Un povero lavoratore precario con figli pagherà invece come prima. Bene allora se la Giunta vuole abbattere i costi del servizio pubblico, ma o lo si rende gratuito per tutti, senza distinzioni, oppure, se invece ci si vuole concentrare su specifici gruppi, è importante partire da chi ha i redditi più bassi”.