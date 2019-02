Cgil Cisl Uil – trentino * cinema Astra: « Non è sicuramente con le scritte violente e ingiuriose che si affermano le proprie ragioni né si esprime il proprio dissenso politico »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Solidarietà al Cinema Astra. Nota dei segretari generali Franco Ianeselli (Cgil), Lorenzo Pomini (Cisl) e Walter Alotti (UIl).

Non è sicuramente con gli atti vandalici, con le scritte violente e ingiuriose che si affermano le proprie ragioni né si esprime il proprio dissenso politico. Quanto accaduto questa notte ai danni del Cinema Astra è solo un atto codardo e offensivo, che di politico ha solo la strumentalizzazione.

Crediamo che la verità storica dovrebbe sempre essere ricercata in quanto tale, non piegata come purtroppo avvenuto anche in questa circostanza, alla convenienza e al tornaconto anche mediatico delle parti. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ad Antonio Artuso, persona attenta, sulla cui sensibilità culturale e disponibilità abbiamo potuto contare più volte nell’organizzazione di diverse delle nostre manifestazioni culturali.