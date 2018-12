Centro Servizi Culturali Santa Chiara – trento * NOMINA: ” Francesco Nardelli è il nuovo direttore dell’Ente “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Francesco Nardelli è il nuovo direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara per il prossimo triennio. La nomina è stata deliberata questa mattina – 21 dicembre 2018 – dal Consiglio di Amministrazione del Centro, a conclusione del bando istituito in data 30 ottobre 2018 per la selezione pubblica della figura di direttore dell’Ente.

I candidati a tale posizione – inizialmente cinque – sono stati valutati da una commissione esaminatrice, composta da cinque membri: dott. Lorenzo Cinatti (Commissario), dott.ssa Claudia Marsilli Bach-Frederiksen (Commissario esperto linguista), dott.ssa Anna Cattoi (Commissario Presidente), dott. Francesco Cappelletti (Segretario di nomina provinciale), dott.ssa Laura Pedron (Commissario di nomina provinciale). La Commissione ha successivamente valutato idonei per il colloquio – svoltosi in data 12 dicembre 2018 – solamente 3 candidati.

A seguito dei colloqui, il 13 dicembre 2018 la Commissione ha ritenuto idonei 2 candidati, ossia Sergio Maifredi e Francesco Nardelli. La decisione è successivamente passata nelle mani del Cda del Centro, che in data odierna ha infine decretato idoneo il dott. Francesco Nardelli.

Il dott. Francesco Nardelli torna alla direzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara dopo aver già ricoperto tale ruolo dal febbraio 2012 all’ottobre 2018.