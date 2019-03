cciaa – trento * E-FATTURA: « il 6 marzo un incontro informativo per rispondere ai quesiti della nuova modalità di documentazione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La fatturazione elettronica fra privati è una delle grandi novità in fatto di gestione fiscale del 2019: si tratta un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette, in prospettiva, di abbandonare per sempre il supporto cartaceo con notevoli risparmi in termini di costi di stampa, spedizione e conservazione. Dal primo gennaio 2019 la e-fattura è un obbligo non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, come accade ormai da qualche anno, ma anche fra gli operatori economici.

Sono quasi 230milioni le transazioni effettuate finora sul sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate e le difficoltà operative che hanno affrontato gli utenti non sono mancate.

Proprio per approfondire i tanti aspetti tecnici legati al nuovo processo gestionale, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Trento organizza mercoledì 6 marzo presso la sede camerale di via Calepina 13 a Trento, dalle 9.30 alle 13.00, un incontro informativo dal titolo: “E-fattura: gestione delle problematiche tecnico-operative” che ha lo scopo di rispondere ai principali quesiti posti dalla nuova modalità di documentazione delle transazioni.

Interverrà all’incontro il dott. Umberto Zanini, dottore commercialista e revisore contabile, studioso degli aspetti fiscali e gestionali derivanti dall’introduzione dell’informatica nei processi amministrativi e responsabile delle attività di ricerca in ambito tecnico-normativo dell’Osservatorio “Fatturazione elettronica e dematerializzazione” del Politecnico di Milano, nonché componente del gruppo di lavoro “Fatturazione elettronica e digitalizzazione della contabilità” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti. Per inscriversi è sufficiente scrivere a: impresadigitale@tn.camcom.it.