CASTALDI (M5S) * CASAMONICA: ” È un giorno di festa per tutti gli italiani onesti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Casamonica, Castaldi (M5s): giorno di festa per italiani onesti “È un giorno di festa per tutti gli italiani onesti. Il blitz per la demolizione delle villette abusive dei Casamonica è finalmente arrivato dopo decenni di attesa. Alcune delle ordinanze di demolizione prendevano la polvere addirittura dagli anni ottanta: Nessuno voleva aprire quel cassetto. Roma è stata amministrata sia dal Centrodestra che dal Centrosinistra: nessuno ha avuto il coraggio di farlo.

Questo è il cambiamento. Oggi tutti i cittadini per bene, senza distinzione di appartenenza politica, possono essere orgogliosi di avere Virginia Raggi come sindaco di Roma”.

Così Gianluca Castaldi, senatore M5s.