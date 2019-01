CasaPound Trentino * morte di Rodolfo Borga: « Oggi manca un grande uomo, parte importante della politica trentina »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Oggi manca un grande uomo, parte importante della politica trentina, un uomo onesto, come non siamo soliti conoscerne. Oggi manca un uomo preparato e determinato, attento e innamorato del Trentino, un uomo fedele alle proprie idee e principi”.

“Tutta la comunità di CasaPound Trentino si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici per salutare insieme Rodolfo in questo ultimo viaggio e ringraziarlo per la passione che ha sempre messo nella politica e per la sua disponibilità”.

Filippo Castaldini

CasaPound Trentino