CARABINIERI TRENTO * VISITA Presidente FUGATTI AL COMANDO PROVINCIALE: « GRAZIE per il vostro apporto, SIAMO CONSAPEVOLI dei rischi che correte per garantire la sicurezza »

Nella mattinata odierna, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, si è recato in visita istituzionale presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, in via Barbacovi, dove è stato ricevuto dal Comandante, colonnello Luca Volpi.

Nel corso dell’incontro, si è intrattenuto con i vertici dell’arma territoriale e dei reparti speciali insistenti sul territorio provinciale, il colonnello Volpi ha illustrato al Presidente le potenzialità dell’Arma nell’àmbito della Provincia, con particolare riferimento all’elevata penetrazione del territorio in termini di vicinanza alla popolazione Trentina, evidenziando lo spirito di servizio e di abnegazione che distingue i carabinieri da oltre due secoli.

Il Presidente Fugatti ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dall’Arma a beneficio della comunità trentina “Siete in prima linea – ha detto – anche nei Comuni più piccoli e vorrei ribadire anche oggi la vicinanza delle istituzioni provinciali ed il ringraziamento per il vostro apporto fondamentale nella consapevolezza dei rischi che correte per garantire la sicurezza”.

Il presidente ha poi ricordato la preziosa collaborazione prestata in occasione di emergenze qual è stata ad esempio la calamità che si è abbattuta anche sul Trentino alla fine dello scorso ottobre. “A maggior ragione in occasioni come queste – ha commentato Fugatti – emerge la capacità di coesione che un territorio autonomo come il nostro sa esprimere. Ed è giusto che la nostra riconoscenza si traduca nell’attenzione anche alle vostre esigenze, nel comune obiettivo di rendere alla nostra comunità un servizio sempre migliore”.

A conclusione della visita, le Autorità hanno convenuto di proseguire nell’impegno sinergico che ha sempre contraddistinto la collaborazione tra la Provincia e i Carabinieri nella protezione e nella tutela del Trentino.