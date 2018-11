carabinieri trento * Sicurezza: ” 20 nuovi militari in forza al Comando Provinciale “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Venti nuovi carabinieri in forza al Comando Provinciale di Trento. Arrivati lunedì 12 novembre presso le Stazioni i rinforzi ai militari dell’Arma trentina.

I giovani Carabinieri hanno seguito un intenso percorso formativo comune di base, iniziato nello scorso mese di dicembre 2017, per poi specializzarsi a seconda dell’organizzazione di successiva destinazione ossia in quella territoriale.

Tutti sono stati formati nelle Scuole dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Velletri (in provincia di Roma), Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria. I reparti nei quali i nuovi carabinieri andranno a svolgere la loro missione (far fronte alle esigenze di sicurezza e rinforzare i presidi dell’Arma, nell’ottica di incrementare l’attività di prevenzione, di controllo del territorio e di polizia di prossimità) sono stati scelti privilegiando soprattutto le aree dove l’Arma è l’unico presidio di polizia nonché le città trentine, per poter incrementare la presenza sul territorio e dare immediate risposte ai cittadini.

I 20 militari, di cui 4 di sesso femminile, assegnati all’organizzazione territoriale contribuiranno ad accrescere i livelli di sicurezza delle comunità della Provincia di Trento ove saranno chiamati ad operare, rafforzando l’efficacia della rete dei servizi di prossimità al cittadino, rappresentati dalle 74 Stazioni e 6 Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Trento.