CARABINIERI SALERNO * PARCHEGGIATORI ABUSIVI: 32 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE PER ESTORSIONE AGGRAVATA

In esecuzione 32 ordinanze di custodia cautelare per estorsione aggravata. Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno stanno eseguendo 32 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti parcheggiatori abusivi, accusati a vario titolo di estorsione aggravata, commessa nel capoluogo in danno di automobilisti.