Carabinieri Riva del Garda (tn) * raid vandalico Santi Costruzioni: « arrestato 38enne accusato di danneggiamento aggravato, furto ed incendio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nella nottata del 05 gennaio 2019 ignoti devastavano l’area di servizio Gnp sita lungo la statale 240 della Val di Ledro in località Tiarno di Sotto. Quello che inizialmente era apparso come il risultato del tentato furto della cassaforte dell’impianto self-service, si è rilevato poi essere un mero danneggiamento dell’impianto, nonché della struttura destinata ad ufficio del gestore, utilizzando un grosso trattore agricolo, particolare questo desunto dalle numerose tracce di pneumatici rinvenute sul piazzale e compatibili con il raid vandalico.

I Carabinieri intervenuti sul posto constatavano da subito tale particolare, indirizzando quindi le indagini in un contesto locale. Lo stesso dicasi per l’incendio appiccato ai capannoni ed agli uffici della ditta Santi Costruzioni, nonché al trattore utilizzato dalla ditta per lo spargimento del sale che era stato dapprima asportato dal capannone, utilizzato per il raid vandalico presso il distributore, e poi dato anch’esso alle fiamme.

Le serrate indagini scaturite da tali eventi, dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto Dr. Fabrizio DE Angelis, hanno portato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Cc di Riva del Garda coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Ledro, a ritenere il tutto opera di soggetti del posto, conoscitori degli ambienti e delle abitudini locali. La ricerca di informazioni ed elementi potenzialmente utili al fine delle indagini, portavano già dopo qualche ora all’individuazione di un responsabile, che si identifica in un residente nella valle, tale F.I. di anni 38, che allo stato delle indagini risulta essere l’unico responsabile di quanto accaduto.

In sintesi F.I., da quanto accertato evidentemente sotto l’influenza di stupefacenti e alcoolici, si è dapprima introdotto nei capannoni della ditta Santi Costruzioni dai quali sottraeva un trattore agricolo con cassone spargisale utilizzandolo come “ariete” per sfondare il portone di accesso e poi il cancello in ferro perimetrale; quindi si dirigeva lungo la via Santa Lucia in direzione est fino a giungere nell’abitato di Bezzecca; da qui sì è quindi portato lungo la SS 240 fino al distributore di carburanti Gnp dove ha effettuato il raid vandalico danneggiando anche il trattore.

A quel punto ha imboccato la Via alla Costa per fare rientro al capannone della ditta Santi Costruzionidove decideva di appiccare il fuoco sia al magazzino che agli uffici soprastanti utilizzando della benzina rinvenuta sul posto, per poi appiccare il fuoco con le medesime modalità anche al trattore. A quel punto, evidentemente pago del raid effettuato, si portava presso la sua abitazione dove veniva rintracciato la mattina successiva dai Carabinieri a dormire ancora vestito e con indosso anche le scarpe.-

La ricostruzione minuziosa della dinamica è stata realizzata grazie ad accurata attività di indagine messa in atto fisicamente sul territorio da parte di personale della Compagnia.

La risultanza dell’attività di indagine così condotta, è stata sposata in pieno dal Sostituto Procuratore della Procura di Rovereto Dott. Fabrizio De Angelis ed ha trovato pieno accoglimento da parte del Gip del Tribunale di Rovereto Dr. Riccardo Dies che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di F.I., riconosciuto colpevole dei reati di danneggiamento aggravato, furto e incendio. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 14 gennaio 2018 dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Riva del Garda unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Ledro che hanno associato F.I. presso il carcere di Bolzano.