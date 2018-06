CARABINIERI RIVA DEL GARDA (TN) * RECUPERO ORDIGNO BELLICO: FATTO BRILLARE A CIMA PARÌ (1.991 M) CON L’AUSILIO DEL NUCLEO ELICOTTERI CC DI BOLZANO (FOTO)

Nella mattinata di ieri i Carabinieri di Ledro hanno effettuato un’operazione di recupero e brillamento di ordigno bellico ritrovato nei giorni scorsi a Cima Parì, sulle montagne sopra il lago di Ledro.

I militari dell’Arma, con personale specializzato dell’Esercito Italiano del Nucleo Eod (Explosive Ordnance Disposal, artificieri antisabotaggio) di Bolzano, sono stati trasportati dall’elicottero AB 412 CC 24 del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano sulla sommità a quota di 1.991, ove nei giorni scorsi un escursionista aveva rinvenuto un proiettile d’artiglieria risalente al primo conflitto ancora inesploso, nei pressi della croce in ferro collocata sulla cima.

Proprio quel punto sarà uno dei chek point della manifestazione Ledro Skyrace in programma per domenica prossima 10 giugno ove si concentreranno molte persone.

Proprio per questo motivo, anche se le condizioni meteo non erano delle migliori, in mattinata si è provveduto all’inertizzazione dell’ordigno e la messa in sicurezza deli luoghi.

Al termine delle operazioni, durate per circa 6 ore, la zona è risultata bonificata e vi è il nullaosta per la competizione sportiva.