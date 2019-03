Carabinieri Riva del Garda (tn) * avvicendamento: « il nuovo Comandante Diego Dobbo incontra il Sindaco Mosaner »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Si è insediato da qualche giorno il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Riva del Garda. E’ il Luogotenente Carica Speciale Diego Dobbo, 50 anni, originario di Pavia (Pv), sposato e padre di un figlio 16enne, dopo il diploma di perito industriale, si è arruolato nell’Arma come ausiliario nel 1987 prestando servizio alla Stazione di Gallarate (Va). L’anno successivo è transitato alla scuola Sottufficiali per diventare nel 1990 Vice Brigadiere.

Subito dopo ha avuto il suo primo incarico da sottufficiale alla Stazione di Lasino (Tn) per poi passare alla Compagnia di Trento come capo equipaggio della Radiomobile e poi addetto all’aliquota operativa. E’ così che inizia il suo percorso come investigatore che lo ha portato dal 1994 ad operare nell’Antidroga, dapprima a Bologna e successivamente a Trento, fino al 2013, con all’attivo grosse operazioni, la più importante delle quali quella che, nel 2011, aveva consentito di smantellare un cartello internazionale dedito al traffico di droga in cui vennero arrestate 26 persone, 15 in Italia e 11 all’estero, in particolare Spagna e Colombia con il sequestro di oltre 2mila chili di cocaina al porto di Genova, operazione che gli è valso l’encomio solenne del Comandante Generale Dell’Arma dei Carabinieri.

Dal 2013 a qualche giorno fa ha comandato la Stazione di Vallelaghi. Tra i molti riconoscimenti anche quello, prestigiosissimo, del giugno scorso con cui il Presidente della Repubblica lo ha proclamato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Nuovo Comandante ha fatto subito visita al Primo Cittadino di Riva del Garda, Dottor Adalberto Mosaner e nel corso dell’incontro con il Sindaco, che ha portato il suo benvenuto e quello della intera Giunta Comunale, si sono subito affrontati i temi di interesse comune, quali la sicurezza urbana, la videosorveglianza e la collaborazione con la Polizia Locale, ma anche diversi aspetti sociali del territorio, quali quelli legati all’uso della droga e dell’alcool, in particolar modo tra i giovani, da poter affrontare in maniera sinergica.

Gli incontri sono proseguiti con il Dirigente del locale Commissariato di P.S. dott. Giuseppe Grasso, con il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza Capitano Elena d’Onofrio e con il Comandante della Polizia Locale Dott. Marco D’arcangelo. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con il Sindaco Neo eletto di Tenno dott. Giuliano Marocchi, territorio che ricade nella competenza della Stazione CC di Riva del Garda.