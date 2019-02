CARABINIERI NOE – ROMA * rifiuti speciali: « SCOPERTO TRAFFICO ILLECITO DI BATTERIE ESAUSTE, DENUNCIATE 5 PERSONE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico Roma, a conclusione di una complessa attività investigativa riguardante l’attività di alcune società operanti nel settore del trasporto conto terzi di rifiuti speciali pericolosi del tipo “Pile esauste” hanno proceduto, su disposizione della locale Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica, al sequestro preventivo ai fini della confisca di tre veicoli e due appartamenti nei Comuni di Roma, Anzio e Palestrina, denunciando in stato di libertà 5 persone per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ipotesi di reato prevista dall’art. 452-quaterdecies del Codice Penale, che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione.

Le indagini, durate circa due anni, si sono concentrate su amministratori ed operai delle società coinvolte, i quali, in modo organizzato, ritiravano irregolarmente presso orologiai, a Roma e nel Nord Italia, batterie esauste di orologi. Quelle contenenti ossido di argento venivano avviate, mediante utilizzo di formulari falsi, al recupero presso un centro di trattamento rifiuti in Toscana che corrispondeva agli indagati ingenti somme di denaro con bonifico bancario. Il profitto ingiusto derivante dalla commercializzazione illecita di tali rifiuti ha fruttato un ingiusto profitto pari a circa 1.200.000 euro.

Le pile esauste non recuperabili, al litio ed alcaline, venivano, invece, stoccate illecitamente all’interno dei locali delle aziende interessate.

Nel corso delle attività investigative i militari del Noe procedevano al sequestro di circa 350 kg di pile destinate allo smaltimento, sebbene le aziende non avessero le prescritte autorizzazioni per procedere a tale operazione.