CARABINIERI CLES (TN) * SPACCIO DROGA: IN TRENO SEQUESTRATI 50 GRAMMI DI MARIJUANA, DENUNCIATO VENTENNE RESIDENTE IN VAL DI NON

I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno denunciato per detenzione di droga con finalità di spaccio un ventenne residente in Val di Non. Al ragazzo sono stati sequestrati due sacchetti di cellophane contenenti, ciascuno, 25 grammi di marijuana. Li portava con sé domenica sera, a bordo del treno che da Trento lo aveva condotto a Cles.

È stata proprio una pianificata attività di controllo sui viaggiatori dei treni in transito in Val di Non – che i militari dell’Arma ordinariamente preordinano al fine di poter intercettare spostamenti diversi da quelli “su ruota”, di per sé più soggetti a controllo – a svelare l’illecita condotta del giovane.

In passato già segnalato all’Autorità di Governo perché colto nell’atto di consumare droga, la sua presenza non è sfuggita all’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile che operava presso lo scalo ferroviario di Cles, che lo ha controllato, così rinvenendo i 50 grammi di “erba”.