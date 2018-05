CARABINIERI CAVALESE (TN) * DROGA: SEGNALATI IN VAL DI FIEMME 3 GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 19 ED I 26 ANNI

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Cavalese, anche dopo la recente chiusura della lunga stagione invernale che li ha visti severamente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati in genere nonché nella vigilanza sui numerosi comprensori sciistici, non ha avuto momenti di pausa o interruzioni di sorta, proseguendo con particolare attenzione verso i delitti contro il patrimonio e verso quelli inerenti il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio in quest’ultimo ambito, negli ultimi periodi, si è registrato un sensibile incremento di reati perseguiti ed un conseguente aumento del consumo di sostanze stupefacenti che ha portato al deferimento verso le competenti autorità giudiziaria ed amministrativa di diverse persone della zona.

Dopo le importanti operazioni antidroga condotte nel decorso mese di marzo dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese e da quelli della Stazione di Predazzo (TN), attività che avevano consentito l’arresto in flagranza di due persone ed il sequestro di circa 1Kg. di hashish e 250 grammi di cocaina, sono stati svolti ulteriori controlli in questo specifico settore, ove sempre più frequentamente risultano coinvolti giovani, anche minori degli anni 18.

In particolare, nel corso del corrente mese di maggio, sono stati finora segnalati alla competente Autorità Amministrativa di Trento, per uso personale non terapeutico, nr. 3 giovani, di età compresa tra i 19 ed i 26 anni, tutti residenti in Val di Fiemme, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana. Lo stupefacente sequestrato, del peso complessivo di circa 3 grammi, verrà in seguito distrutto su disposizione della Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente.

Nel campo dei reati contro il patrimonio, specie in questo periodo di bassa stagione in cui per l’assenza di turisti o villeggianti numerose abitazioni o strutture ricettive site in zone defilate, prive di adeguata sorveglianza, potrebbero essere oggetto di azioni predatorie da parte di malintenzionati, è stata aumentata la proiezione esterna dei servizi di prevenzione e vigilanza da parte delle dipendenti Stazioni e da parte del Nucleo Radiomobile di questo Comando.

Rimangono sempre numerose le denunce per truffe on-line presentate presso le Stazioni dipendenti da cittadini, che acquistata merce su siti internet e versato l’importo dovuto, non ricevono poi più la merce.