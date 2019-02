CARABINIERI – CAVALESE (TN) * Attività antidroga: « DURANTE UN CONTROLLO INDIVIDUATA UNA COPPIA DI VENTUNENNI CHE AVEVANO VARIE TIPOLOGIE DI DROGHE PER USO PERSONALE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Attività antidroga della Stazione Carabinieri di Predazzo. I Carabinieri della Compagnia di Cavalese proseguono l’opera di contrasto all’uso ed al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani. Con significativi risultati che hanno visto ancora una volta i Carabinieri della Stazione di Predazzo protagonisti di diversi sequestri di sostanza narcotica destinata allo spaccio nei locali notturni portati a termine in quest’ultimo periodo.

Nello scorso weekend, a conclusione di una proficua attività informativa integrata da servizi di appostamento, i militari di Predazzo individuavano una coppia di ventunenni del posto che, nel contesto del loro controllo eseguito la notte di sabato 23 febbraio, venivano trovati in possesso di diversa tipologia, modiche quantità per uso personale, di sostanza narcotica di tipo cocaina, hashish e Marijuana che veniva sequestrato. I due accompagnati in caserma venivano quindi segnalati al Commissariato del Governo ella Provincia di Trento ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 quali assuntori.

L’attività antidroga dei Carabinieri di Predazzo non si fermava, ma a seguito di ulteriori acquisizione, nella nottata del 25 febbraio, entravano nuovamente in azione a Cavalese individuando un giovane locale ventiduenne che a seguito di un controllo veniva trovato in possesso di uno “spinello” già confezionato contenente dell’hashish. La successiva perquisizione domiciliare eseguita nell’immediatezza dagli operanti, dava esito positivo in quanto occultati in camera, veniva rinvenuto un “panetto” di hashish del peso di 80 grammi.

Il giovane Cavalesano, in ordine al quantitativo di hashish rinvenuto che non trova giustificazione nel mero uso personale, veniva denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90. Le indagini degli inquirenti Fiemmesi sono ora indirizzate all’individuazione dei canali di approvvigionamento dai quali attingono soprattutto i giovani delle Valli di Fiemme e Fassa.