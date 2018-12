carabinieri Borgo Valsugana (tn) * CONTROLLI sul territorio: ” 2 le PERSONE DENUNCIATE A PIEDE LIBERO PER FURTO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Valsugana: Controlli dei Carabinieri, 2 persone denunciate a piede libero per furto. I militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati in servizi coordinati del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Trento, in occasione delle festività natalizie, hanno denunciato due persone, colte in flagranza di furto.

Sabato notte, zona Pergine Valsugana, una gazzella del Nucleo Radiomobile impegnata nel controllo del territorio, nota una persona all’interno di un cantiere edile. Si avvicinano, le persone sono due ed una di loro impugna una tanica di benzina. Alla vista dei militari dell’Arma, i due fuggono, abbandonando il contenitore.

La fuga però, dura poco, capiscono di non poterla fare franca e si consegnano. La tanica abbandonata, conteneva una ventina di litri di gasolio, appena rubato da una delle macchine operatrici parcheggiata nel cantiere. Si tratta di P.M., italiano 22enne con precedenti di polizia e K.R., albanese anch’ella 22enne.

Nella borsa di quest’ultima, i carabinieri rinvenivano dell’hashish per uso personale che veniva sequestrato e per questo motivo, provvedevano a segnalarla al Commissariato del Governo di Trento. Condotti in caserma, al termine degli accertamenti, entrambi venivano denunciati a piede libero per furto e rilasciati.