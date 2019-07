Bisesti (lega) * Valdastico: « il VOTO del CONSIGLIO COMUNALE DI ROVERETO NON CI HA SORPRESI, Da parte nostra massima disponibilità al dialogo »

Non ci ha sorpresi la presa di posizione da parte del Consiglio comunale di Rovereto in merito alla realizzazione e al tracciato della Valdastico. Ci troviamo di fronte ad un’amministrazione comunale che si è dimostrata contraria alle opere pubbliche. Noi come Lega al governo di questa provincia crediamo e vogliamo realizzare la Valdastico e​ crediamo nella realizzazione della tangenziale di Rovereto.

Siamo per i sì: l’Italia ed il Trentino per troppi anni hanno​ avuto troppi no.

Proprio oggi che a livello nazionale sembra​ sbloccarsi grazie al pressing della Lega la questione della TAV, non dai cittadini roveretani, ma dalla Giunta e dal Consiglio comunale arriva un no​ alla Valdastico, rinunciando a Sviluppo, Lavoro e Futuro. Da parte nostra massima disponibilità al dialogo con tutte le forze politiche​ che credono in un cambiamento sano e quanto mai necessario anche a Rovereto, ma ci deve essere anche la massima chiarezza che per noi il tema della Valdastico non è in discussione.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti