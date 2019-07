BISESTI (LEGA) * SENTENZA CONSIGLIO STATO: « SODDISFATTO PER LA VITTORIA DI ALESSANDRO SAVOI, rende giustizia al nostro Presidente »

Come Segretario e a nome di tutta la Lega Salvini Trentino esprimo massima soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata nella giornata odierna, sentenza che finalmente rende giustizia al nostro Presidente dopo un iter processuale durato per mesi, ma che finalmente ha riconosciuto quanto da noi sempre ribadito. Una battaglia legale che ha visto il nostro Presidente guerriero ancora una volta in prima fila nel difendere quanto deciso dagli elettori.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti