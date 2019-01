Bisesti (lega) * Operazione antidroga a Cadine (tn): « arrestate due persone grazie a Nabuco e Apiol, i due cani della Guardia di Finanza »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Operazione antidroga a Cadine. Bisesti: “grazie alle unità cinofile per l’operazione antidroga, massima attenzione per quanto riguarda l’uso di eroina tra i giovani”.

“Grazie per il lavoro svolto dal personale della Guardia di Finanza che anche in questo caso ha dimostrato di essere sempre vigile per combattere il fenomeno dello spaccio di droga e soprattutto di eroina, fenomeno che con preoccupazione sta interessando sempre più giovani.

Con l’occasione ci tengo anche a ringraziare le unità antidroga e i due cani al servizio in quel momento, Nabuco e Apiol, che hanno contribuito all’operazione”.

È questo quanto dichiarato dall’Assessore all’Istruzione, cultura e università Mirko Bisesti a seguito dell’operazione antidroga compiuta dalla Guardia di Finanza di Trento durante le scorse ore e che ha comportato l’arresto di due persone che sono state processate nella giornata di oggi per direttissima.