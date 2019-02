BISESTI (LEGA): IMBRATTAMENTO MURI CINEMA ASTRA -TRENTO: « PROVA DELL’INCIVILTÀ E DELL’INTOLLERANZA DI CERTI AMBIENTI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Bisesti (lega): ignobili scritte sul cinema Astra, prova dell’inciviltà e dell’intolleranza di certi ambienti. “Questa notte qualcuno ha pensato di imbrattare i muri del cinema Astra di Trento come rappresaglia per la proiezione di ieri sera del film Red Land (Rosso Istria). Atti di vandalismo come questi sono da condannare assolutamente. Trento è una città civile e non deve tollerare chi fa la vera intolleranza.

Il film Red Land (Rosso Istria), a cui ho assistito proprio ieri sera, parla di uno stupro, del dramma delle Foibe e dell’Istria. Un film che condanna dei crimini che sono stati dimenticati per troppo tempo dalla storia. Al di là del colore politico, ricordare uno sterminio serve per evitare gli errori del passato. E’ per questo che la Lega Trentino condanna quanto successo al cinema Astra con tutta la sua forza, questo a Trento non deve più succedere”.

Questo è quanto dichiarato dall’Assessore all’istruzione, università e cultura e Segretario nazionale della Lega Trentino Mirko Bisesti riguardo le scritte ingiuriose apparse nella notte sui muri del cinema Astra.