Bisesti (lega) * ESTRADIZIONE BATTISTI: « GRAZIE a SALVINI E all’Interpol Un terrorista ricercato per anni finalmente è ritornato in Italia per scontare la sua pena »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Estradizione Battisti. Bisesti (Lega): “Grazie Salvini e grazie Interpol”. “Un terrorista rosso ricercato per anni finalmente è ritornato in Italia per scontare la sua pena. Voglio ringraziare l’Interpol, il Ministro degli Interni Matteo Salvini e il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro che dopo tanti anni finalmente hanno portato giustizia. Mi auguro che ora non inizino celebrazioni in sua difesa nei programmi televisivi o altro.

Grazie al voto dato dagli italiani alla Lega e a Salvini il nostro Paese è riuscito dopo quasi 40 anni a consegnare alla giustizia un terrorista che per troppo tempo è rimasto impunito”.

È questo quanto dichiarato dal Segretario Nazionale della Lega Trentino Mirko Bisesti in una nota.