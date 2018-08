bisesti * ‘ coalizione DEL cambiamento ‘: ” Ottimo clima di collaborazione da parte di tuttE le forze nella riunione di coalizione che si è svolta stamaNI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Ottimo clima di collaborazione e voglia di cambiamento da parte di tutti i presenti”, è con queste parole che il Segretario della Lega Trentino Mirko Bisesti commenta la riunione di coalizione che si è svolta stamattina.

Al tavolo hanno partecipato tutte le forze che comporranno la coalizione del cambiamento, coalizione che vedrà come candidato presidente Maurizio Fugatti. “Mentre il centrosinistra autonomista continua a litigare, la nostra coalizione ha ormai finito gli ultimi dettagli sulla campagna elettorale.

La nostra missione è far capire agli elettori che un Trentino del cambiamento è possibile; conservando ciò che di buono è stato fatto, ma puntando a migliorare molti aspetti della vita sociale”.

L’incontro di oggi è stato per Mirko Bisesti anche l’occasione per invitare gli esponenti politici che faranno parte della coalizione del cambiamento alla festa della Lega Trentino che si terrà sabato a Pinzolo e che vedrà la partecipazione di Matteo Salvini, il viceministro che, nonostante i suoi impegni anche a tutela del territorio trentino, ha deciso anche quest’anno di trascorrere qualche giorno in un territorio da lui da sempre amato qual è la val Rendena.

“Anche una chiacchierata in occasione della festa della Lega a Pinzolo è un’occasione per rafforzare la squadra e far gruppo.

È questo del resto lo spirito della Lega in Trentino”, con queste parole Bisesti ha commentato il suo invito ricordando l’evento di sabato, che sarà aperto a tutti i cittadini che simpatizzano per la Lega di Salvini e per coalizione del cambiamento.

*

Mirko Bisesti

Segretario nazionale Lega Trentino