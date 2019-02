Biancofiore (FI) * Statua De Gasperi: « vergognosi atti vandalici, Alzare IL livello DI guardia in Trentino »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Biancofiore-FI- Statua De Gasperi, vergognosi atti vandalici. Alzare livello guardia in Trentino. Vergognosi e intollerabili gli atti vandalici che hanno colpito ora anche la statua dedicata ad Alcide De Gasperi a Trento.

Non è accettabile che gli autori di questo scellerato gesto abbiano voluto recare danni all’onore e alla memoria di una delle personalità più influenti della storia della Repubblica italiana – per giunta nato a Pieve Tesino- e padre dell’Autonomia di cui gode la regione oggi.

Questi episodi, dettati da violenza, assenza di cultura e mancanza di rispetto per la Storia, devono essere prevenuti e combattuti alzando il livello di guardia della sicurezza in Trentino ampliando organici delle forze dell’ordine e presidi di polizia. Troppi gli episodi di vandalismo che si susseguono ormai nelle nostra terra che vanno combattuti con fermezza affinché non accadano nuovamente in futuro.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Forza Italia

Coordinatrice Regionale Trentino Alto Adige