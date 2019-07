Biancofiore (fi) * morte carabiniere: « corretta l’idea della Vice Presidente Carfagna di spostare i fondi a perdere del reddito di cittadinanza a favore delle forze dell’ordine »

Biancofiore-FI-Carfagna: Giusti fondi forze ordine e polizia dal reddito di cittadinanza mille euro in più al mese. Molto corretta l’idea lanciata dalla Coordinatrice di FI e Vice Presidente Camera dei deputati, Mara Carfagna, circa la necessità di spostare i fondi a perdere del reddito di cittadinanza sulle forze dell’ordine e militari che rischiano come il vicebrigadiere Cerciello, la vita per tutti noi a 1.400 euro scarsi al mese.

Per onorare davvero e non solo a parole, i gesti di coraggio e di abnegazione di Mario come di tanti altri orgoglio del Paese, sarebbe un gesto concreto e umano quello di pretendere lo spostamento dei fondi da parte del Ministro degli interni e Dominus del governo, dal reddito di cittadinanza all’aumento dello stipendio per tutti coloro che ci proteggono quotidianamente senza preoccuparsi delle conseguenze a volte anche mortali.

Mille euro in più a forze dell’ordine e polizia e anche agli insegnanti, che sono categorie fondamentali per uno stato giusto e che guarda al futuro, sono il minimo che un governo a guida Salvini dovrebbe ambire a realizzare anche e soprattutto coinvolgendo la coalizione che ha medesime priorità E visioni, con la quale ha vinto le elezioni il 4 marzo 2018.

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige