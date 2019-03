Biancofiore (FI) * Governo: « FORZA ITALIA raccolga le firme in tutto il Paese per invocare governo centro destra, Appello a Salvini »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Governo: Fi raccolga le firme in tutto il Paese per invocare governo centro destra. Appello a Salvini. Forte e costante deve essere il pressing di tutto il centro destra sul vice Premier Salvini, affinché molli gli sfascisti del No su tutto, considerato che per suo stesso dire lui è per il fare come ben fanno i governi di centro destra regionali e locali.

Quindi in coerenza con questo pensiero, messo nero su bianco nel programma del 4 marzo 2018, dunque nel contratto con gli elettori di centro destra, Salvini raccolga la proposta del Presidente Berlusconi e non esiti a mettersi alla guida di un governo che rispetti la volontà della maggioranza degli elettori italiani e possa guidare l’Italia fuori dalla recessione economica.

Forza Italia gli starà col fiato sul collo e – certa di raccogliere il consenso unanime della maggioranza del popolo italiano, inizi una raccolta firma in tutto il Paese di appello a Salvini di rientrare nella squadra vincente del centro destra nazionale.

Il Paese vuole un partito della Nazione e Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia uniti ne sono l’anima portante.

Le ragioni e il sentimento di un popolo vengono prima delle legittime ambizioni di ciascuno.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare Fi e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige