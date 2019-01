Biancofiore (fi) * “ giornata gilet azzurri “: « presentazione con Elena Testor, Giorgio Leonardi e Maurizio Perego / Grand Hotel Trento, venerdì 25/1 14.30 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani venerdì 25 gennaio alle ore 14.30 presso il Grand Hotel Trento in piazza Dante 20, Forza Italia vi invita a partecipare alla conferenza stampa per la presentazione della mobilitazione generale dei gilet azzurri in tutte le piazze d’Italia in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi e della nascita del nostro movimento.

Sará l’occasione per parlare dei danni del governo giallo verde, per delineare lo stato di salute del movimento nella nostra regione e dei gazebo che verranno allestiti , per rilanciare le nostre politiche per il territorio in vista delle elezioni europee e delle suppletive che, come sapete, vedranno tornare protagonista il Presidente Berlusconi.

Alla conferenza sono stati invitati a partecipare tutti i dirigenti e gli eletti del movimento regionale ed in particolare hanno confermato la loro presenza, la sen. Elena Testor, il cons. reg Giorgio Leonardi e il commissario straordinario Maurizio Perego.

*

Michaela Biancofiore