Biancofiore (FI) * Furti: « dove sono finiti gli sceriffi e i capitani? Troppo concentrati sulle poltrone per ricordarsi dei cittadini? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Biancofiore. Furti: dove sono finiti gli sceriffi e i capitani? Troppo concentrati sulle poltrone per ricordarsi dei cittadini? Alla luce della notizia dei molteplici appartamenti svaligiati da ladri acrobati immigrati, mi chiedo dove siano finiti i sedicenti plurimi sceriffi, capitani o capitanetti, che in campagna elettorale stoppavano l’invasione a colpi di manifesti, promettevano sicurezza a go go, protezione, law e order?

Corre l’obbligo di pensare ahimè che fosse pura propaganda emulativa e che ora si siano concentrati troppo sulle anelate poltrone per ricordarsi delle promesse fatte ai cittadini.

Triste ma normale quando non si ha alcun merito proprio se non quello del vento in poppa altrui. Allucinante poi il silenzio assordante innanzi alla presa di posizione del sindaco di Merano che intende raggirare una legge delle Stato come il decreto sicurezza.

Fa bene in questo caso la Svp ad avergli già dato l’avviso di sfratto che comunque sarebbe arrivato anche direttamente da un elettorato incredulo e indispettito da coloro che pensano solo al proprio interesse e non al benessere e al comune senso di giustizia dei cittadini.

*

Michaela Biancofiore

parlamentare Fi e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige