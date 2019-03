Biancofiore (fi) * campagna elettorale europee: « oggi Forza Italia del Trentino Alto Adige a Roma accanto a BERLUSCONI come 25 anni fa » (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Biancofiore: oggi Forza Italia del Trentino Alto Adige a Roma accanto a Berlusconi come 25 anni fa. Oggi a Roma per l’apertura della campagna elettorale delle europee e per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del 27 marzo 1994, c’era anche Forza Italia del Trentino Alto Adige. E c’ero ancora una volta io, esattamente come 25 anni fa quando Berlusconi scese in campo proprio al palazzo dei congressi dell’Eur dicendo che era un pazzo che andava ad incontrare altri pazzi.

Oggi come allora eravamo migliaia e l’entusiasmo e la passione erano tangibili e di buon auspicio per centrare un buon risultato il 26 maggio p.v. Oggi per noi l’emozione è stata duplice anche perché dal palco in qualità di amministratore ha preso la parola anche il nostro neo assessore Giorgio Leonardi che ha sottolineato come anche in Trentino Alto Adige, roccaforte rossa fino a ieri, ora governa il centro destra unito. Centro destra che è stato anche l’epicentro del discorso del Presidente Berlusconi che ha sottolineato non solo che Forza Italia non è affatto allo sbando ma soprattutto che la coalizione esiste grazia ad una sua intuizione.

E oggi ha lo stesso obiettivo in Europa, mettere insieme tutte le forze politiche a partire dal nostro PPE che non si riconoscono nella sinistra per assurgere a maggioranza in Europa e cambiarla radicalmente secondo i sogni dei popoli europei e gli auspici dei padri fondatori. Una bellissima giornata con una partecipazione straordinaria da tutta Italia che ha confermato che siamo un grande partito con una grande storia è un grande futuro. Si allegano un po’ di foto della giornata odierna.

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e Coordinatrice del Trentino Alto Adige