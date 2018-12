Biancofiore * attentato Strasburgo: ” sono Vicina ad Antonio, Seguiamo con apprensione l’evoluzione della prognosi “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Biancofiore-Fi -Strasburgo: Vicina ad Antonio, Luana e alla famiglia. Seguiamo con apprensione l’evoluzione della prognosi.

E’ un altro giorno triste per l’Europa, per l’Italia, per la democrazia. E lo è anche per me e per il coordinamento regionale di Forza Italia del Trentino Alto Adige che conosce bene Antonio Megalizzi, il giornalista ferito ieri sera a Strasburgo nel maledetto attacco terroristico al cuore della nostra cultura della vita e della libertà, dai profeti della morte.

Abbiamo seguito tutta la notte l’evoluzione della prognosi di Antonio, fidanzato della nostra Luana, che è arrivata già da qualche ora a Strasburgo. Preghiamo per Antonio e siamo vicini col cuore e con molta apprensione a Luana e alle loro famiglie, ringraziando la Farnesina e il Presidente del Parlamento europeo Tajani, per la disponibilità mostrata.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige