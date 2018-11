Biancofiore * aeroporto bolzano: ” Giuste e positive le decisioni della giunta, Laives sbaglia a voler inibire l’allungamento necessario della pista “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Biancofiore- Fi-Alto Adige: Bene giunta su aeroporto, infrastruttura fondamentale per nostra provincia. Laives sbaglia, porta lavoro benessere.

Giuste e positive le decisioni della giunta in merito all’aeroporto, infrastruttura fondamentale per una terra a vocazione turistica come la nostra e provincia tra i 7 Pil più alti d’Europa. La vendita delle quote ai privati ottempera per altro proprio quanto presente nella domande del referendum per la popolazione. Laives sbaglia a voler inibire l’allungamento necessario della pista, non solo perchè inquina molto di più il traffico stanziale della SS12 o dell’A22 rispetto a 4 voli giornalieri di aeromobili che viceversa liberano dal traffico su gomma ma soprattutto perchè l’amministrazione va contro gli interessi della propria popolazione.

Dati alla mano infatti, in ogni paese limitrofo agli aeroporti non solo aumenta esponenzialmente il lavoro in loco diminuendo il fenomeno del pendolarismo, ma aumenta lo sviluppo e il benessere. Forza Italia è da sempre a favore delle infrastrutture fondamentali per ammodernare il nostro Paese e per favorire imprese e cittadini, ed è sorpresa innanzi ad iniziative contra res volte ad imitare le logiche anacronistiche e oscurantistiche dei 5 stelle.

Michaela Biancofiore

parlamentare Fi e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige