Benacense rugby * centri sportivi – Riva Garda: « Quarta “ pec ” ignorata, il sindaco l’assessore allo sport e la giunta non rispondono »

Quarta “pec” ignorata. Il Comune di Riva del Garda discrimina il rugby. Sono passate due settimane dall’articolo pubblicato sulla stampa locale e una settimana dall’ultima pec, la quarta, inviata al Comune di Riva del Garda. Niente da fare: il sindaco, l’assessore allo sport e la giunta non rispondono alla Benacense rugby.

Eppure la domanda sarebbe semplice: come verranno assegnate le concessioni dei centri sportivi di Rione Degasperi e Cesare Malossini a Riva del Garda? Entrambe le strutture sono al momento concesse al Riva Calcio.

Non si tratta certo di mettere in competizione calcio e rugby oppure una società sportiva con l’altra, ma la questione è davvero semplice nella sua formulazione: l’attuale concessione di entrambi i centri scade il prossimo 31 luglio 2019. La Benacense rugby sarebbe orientata a gestire il campo del Rione Degasperi e, essendoci due società interessate al medesimo terreno, sarebbe lecito aspettarsi un bando di assegnazione, o quanto meno un tavolo di confronto.

Niente. Silenzio. 4 pec senza risposta, un articolo di giornale senza alcuna replica. Un silenzio che non può più essere considerato mera dimenticanza: a questo punto è lecito chiedersi se una decisione politica sia in realtà già stata presa, badando bene a non comunicarla a chi, da 10 anni, propone il gioco del rugby sul territorio.

«Siamo basiti da quella che, a questo punto, appare anche come una mancanza di rispetto – spiega il presidente della Benacense Tommaso Caceffo – forse il Comune spera di vederci demordere oppure, ed è la cosa che in tanti cominciamo a pensare, sta temporeggiando per poi poter, un bel giorno, dirci una cosa del tipo: “Peccato, ormai i tempi tecnici per il bando non ci sono, lasciamo tutto così”. Probabilmente la strategia è questa, ma oggi che invece i tempi ci sono, noi vogliamo risposte, ancora con maggiore vigore».

Cosa farà ora la Benacense? «Sicuramente una pec e un comunicato stampa ogni settimana. Poi chiederemo appuntamento al difensore civico. Inoltre, al prossimo consiglio comunale, ci alleneremo in piazza, accogliendo così i consiglieri all’ingresso della seduta e consegnando un volantino con le nostre richieste. Chiederemo anche ai nostri under 6 e under 8 di portare una stampa delle tante pec al sindaco: chissà che dal vivo le legga e magari ci risponda».

Ricordiamo che le pec, a questo punto, sono addirittura 4: la più recente è di inizio febbraio, quella che la precede è dell’11 gennaio e ancora prima si risale all’1 novembre 2018 e al 6 agosto 2018.