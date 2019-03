BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL * Al cinema sognando l’avventura: « Appuntamento a rovereto (tn) Cinema Teatro Rosmini, giovedì 21 marzo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Appuntamento con la montagna, l’avventura e il mondo outdoor: il Banff Mountain Film Festival, la rassegna, che dal 2013 porta in Italia i migliori corto e medio metraggi dedicati al mondo outdoor, selezionati tra i finalisti dell’omonima manifestazione canadese, arriva per la prima volta a Rovereto. Appuntamento giovedì 21 marzo presso il Cinema Teatro Rosmini, le proiezioni inizieranno alle ore 20.

L’esplorazione dei luoghi più selvaggi, il superamento dei propri limiti, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: nel corso di ogni serata sarà proiettata una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo, un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.

Tra i film in programma ricordiamo Ice & Palms, che racconta un viaggio tra sci e bicicletta: due ragazzi tedeschi partono dalla Germania per arrivare a Nizza in sella, sciando tutte le cime di 4000 metri che incontrano per strada: un’avventura che, in 40 giorni, li porterà a percorrere 1.800 km e oltre 30.000 metri di dislivello! In Notes from the Wall, gli alpinisti belgi Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse e Siebe Vanhee sfidano “El Regalo de Mwono”, una via di 1.200 metri sul lato est della Torre Centrale delle Torres del Paine, tra le più impegnative della Patagonia. È invece un “bambino prodigio” il protagonista di The Far Out: Kai Jones, che regala indimenticabili evoluzioni sugli sci e pensa come superare se stesso “senza far spaventare troppo la mamma”.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito al link https://www.banff.it/video-category/film-2019/

I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati a questo link) oppure telefonando al call center 892234.

Per la settima edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Garmin Italia, Rendimax, Buff, Ferrino Outdoor. e Lombarda Raccordi.

La tappa di Rovereto è in collaborazione con la sezione Sat di Rovereto.

Banff Mountain Film Festival

In programma ogni autunno nella cittadina di Banff, nello stato dell’Alberta in Canada, il Banff Mountain Film Festival è una prestigiosa rassegna cinematografica: nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta. Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour tra Canada, Stati Uniti e altri 44 Paesi.

Da oltre 20 anni infatti il BMFF ha messo a disposizione il programma del festival a una community internazionale che ormai conta la partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo. In Italia dal 2013, il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy porta in Italia ogni anno i migliori corto e medio metraggi della rassegna canadese. Ogni serata consta di circa due ore di proiezione e il programma, realizzato appositamente per il pubblico italiano.