Banca di Verona * nuovo sportello ad Ala: ” operativa la prima filiale del Gruppo creditizio Iccrea in territorio Trentino dedicata alle piccole e medie imprese “

La Banca di Verona da oggi operativa ad Ala, con una filiale dedicata alle piccole e medie imprese. È la prima filiale del Gruppo creditizio Iccrea in territorio Trentino. È operativa da questa mattina ad Ala la filiale della Banca di Verona dedicata alle piccole e medie imprese. È la prima Bcc del nascente Gruppo creditizio Iccrea nella provincia di Trento ed è situata al primo piano del centro commerciale del popoloso centro che confina con il territorio Veronese.

Si tratta di una filiale tecnologicamente innovativa presidiata da due consulenti per le imprese: Andrea Gennari e Federico Romano. “Due risorse di grande esperienza e approfondita conoscenza del territorio”, spiega il direttore generale della Banca di Verona, Valentino Trainotti.

La filiale del credito cooperativo è collegata on line con la sede centrale di Verona, con possibilità di tenere incontri in teleconferenza, dove sono di base gli specialisti per l’estero, l’internazionalizzazione e la gestione di tesoreria. I consulenti sono in grado anche di svolgere una consulenza mirata per le esigenze personali degli imprenditori e dei professionisti. Lo sportello, che verrà supportato dall’Ufficio di Trento di Iccrea BancaImpresa, non svolgerà operazioni in contanti.

LA BANCA DI VERONA

Banca di Verona opera dal 1951 nella provincia di Verona, conta su 15 filiali e su oltre 3.500 soci. Nel 2017 ha realizzato una raccolta totale di 827 milioni e 786 mila euro, in crescita del 2,25% sull’esercizio precedente; la diretta ha toccato i 480 milioni (+1,74%) mentre l’indiretta è salita del 3,57% a 347 milioni e 757 mila euro. L’utile netto è incrementato del 3% a 4 milioni 788 mila euro.

Il patrimonio netto contabile è salito a 90 milioni e 786 mila euro contro gli 84 milioni e 847 mila dell’esercizio 2016. I crediti lordi sono stati pari a 322 milioni e 237 mila euro in crescita del 6,27%. I crediti deteriorati netti sugli impieghi si attestano al 2,04%. La copertura sulle sofferenze è salita al 76% contro il 70,25% del 2016. La copertura totale sui crediti deteriorati è salita al 70,61% contro il 62,34% dell’esercizio precedente.

Il Cet1, l’indice che misura la solidità di una banca, aveva raggiunto a fine 2017 il 22,353% uno dei migliori del sistema, ulteriormente incrementato al 30 giugno scorso, superando il 24%.