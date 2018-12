AUTOSTRADA DEL BRENNERO – Polizia di Stato * PRESENTAZIONE PROGETTO ABC: ” mira a sensibilizzare gli studenti sui rischi che si corrono sulla strada “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Presentazione progetto Abc. Il progetto, realizzato da Autostrada del Brennero e dalla Polizia di Stato, mira a coinvolgere e sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui rischi che si corrono sulla strada, nella convinzione che formare i giovani di oggi significhi avere conducenti attenti e responsabili sulle strade di domani.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua quinta edizione, è stata presentata stamani nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia e coinvolgerà come ogni anno oltre 2.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado dislocate nei Comuni appartenenti ai territori attraversati dall’A22.

L’attività è incentrata sull’incapacità di valutare determinati rischi da parte di chi guida, soprattutto in situazioni di apparente sicurezza, sull’inadeguatezza a valutare il proprio stato psico-fisico o il proprio tasso alcolemico, sulla mancata conoscenza dei pericoli derivanti dalla distrazione alla guida, ovvero su tutti quegli elementi che possono essere fatali – e sui quali è necessario agire – che compongono il “fattore umano”.

Ogni tappa della manifestazione si aprirà con la proiezione del film “Young Europe”- lungometraggio prodotto dalla Polizia di Stato e co-finanziato dalla Commissione Europea – a cui segue un’originale lezione di educazione stradale tenuta da due formatori, rispettivamente di Autostrada del Brennero e della Polizia di Stato. L’intervento, studiato appositamente per stimolare la partecipazione attiva del giovane pubblico in sala e per promuovere i comportamenti corretti da adottare in autostrada in caso di necessità, sarà supportato da immagini e video tratti dalle telecamere poste lungo le autostrade italiane affiancati da materiali appositamente realizzati per il progetto.

Gli studenti della 2° e 3° E dell’Itt Ferraris di Verona, che hanno partecipato alla conferenza stampa, hanno potuto assistere ad un breve estratto di tale intervento, ridotto per l’occasione. Ad attenderli fuori al loro arrivo anche il Pullman della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica mobile attrezzata con strumenti multimediali mirata alla sensibilizzazione sul tema dell’educazione stradale.

Tre le importanti novità presentate nel corso della conferenza stampa. La prima, la partecipazione da parte degli studenti ad un quiz interattivo, che verrà proiettato nel cinema o nel teatro che ospiterà l’evento e a cui i ragazzi potranno partecipare rispondendo alle domande con l’ausilio del proprio telefono cellulare. La seconda novità prevede la registrazione da parte di una troupe di videomakers di ciascuna tappa dell’evento, allo scopo di documentare il progetto e di creare una copertina per l’anno seguente. La terza ed ultima novità sarà invece l’introduzione di un concorso, attraverso il quale verrà chiesto agli studenti interessati di produrre un video che contenga un messaggio chiaro e diretto pensato per sensibilizzare i loro coetanei su un concetto legato alla sicurezza in autostrada.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Verona Federico Sboarina, che ha manifestato il suo apprezzamento per l’iniziativa, dichiarando di essere “estremamente soddisfatto dell’interesse che i giovani, che hanno aderito numerosi agli appuntamenti previsti sul territorio, hanno dimostrato nei confronti di un progetto che supporta una guida sicura e prudente, a riprova che la sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell’educazione stradale è di grande interesse e attualità.”

Il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, ha espresso parole di soddisfazione per “la stretta collaborazione che lega Autostrada del Brennero e la Polizia di Stato, dimostrata non solo dall’efficiente lavoro quotidiano di pattugliamento, controllo e prevenzione sulla tratta, ma anche dall’organizzazione e promozione di quest’innovativa iniziativa didattica che, all’interno della cornice del progetto ICARO costituisce un vero valore aggiunto sul piano della formazione.”

Luigi Olivieri, Presidente di Autostrada del Brennero, ha sottolineato “l’importanza di un progetto che si muove trasversalmente nei territori per portare un messaggio positivo ed efficace a chi si accinge a prendere la patente. Affiancare alla manutenzione delle infrastrutture e all’organizzazione della macchina per la sicurezza anche la formazione fa sì che A22 abbia raggiunto negli anni risultati eccellenti. Basti pensare che l’anno scorso sull’ A22 si è registrato un tasso di incidentalità pari a 17,81 a fronte di una media nazionale di 28. Si tratta di un tasso che Autostrada del Brennero è riuscita a ridurre del 63,50% dal 1999 al 2017.”

L’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Walter Pardatscher, ha concluso sottolineando che “l’iniziativa, che evidenzia risultati virtuosi ottenuti dalla Società negli anni, è frutto della collaborazione e della sinergia con coloro che credono alla prevenzione dei comportamenti negativi su strada: Autostrada del Brennero, la Polizia Stradale e gli Enti Locali e gli Istituti scolastici sono in prima linea per promuovere un comportamento corretto alla guida. In 4 anni di attività il progetto è stato patrocinato da ben 35 Comuni e 6 Province e ha visto la partecipazione di oltre 7.600 studenti.” .

La prima data del progetto si svolgerà a Cles (TN) il 14 dicembre p.v.