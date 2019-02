AUTOSTRADA del BRENNERO * CONVEGNO A22: « il nostro sostegno al Comune di Dimaro e per il recupero di sei opere storiche degli Enti locali dell’asse »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nota sul sostegno deliberato dalla Società per il Comune di Dimaro e per il recupero di sei opere storiche degli Enti locali dell’asse. Oggi, in coincidenza dei sessant’anni dalla data della sua costituzione, Autostrada del Brennero Spa ha voluto testimoniare la sua costante vicinanza alle Comunità dei territori attraversati dall’asse autostradale con due iniziative.

La prima, a favore del Comune trentino di Dimaro, vittima di un terribile smottamento a fine ottobre 2018. Il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di contribuire con 200.000 euro alla messa in sicurezza del paese così pesantemente colpito. Si tratta di un’iniziativa in linea con quanto già fatto in passato dalla Società, fin dall’alluvione di Trento del 1966 e, più recentemente, a seguito dei terremoti che hanno colpito l’Emilia e il mantovano nel 2012 e a seguito dell’alluvione del 2014 nel modenese.

La seconda iniziativa riguarda, invece, il patrimonio storico-artistico delle Comunità dell’asse. Oggetto degli interventi di recupero sono: per il Comune di Bolzano la valorizzazione dell’area del muro di cinta dell’ex campo di concentramento; per il Comune di Trento il restauro del manufatto dei Tre Portoni, risalente alla metà del Cinquecento; per il Comune di Verona il restauro della statua di Onofrio Panvinio, di inizio Settecento; per il Comune di Mantova il restauro delle 14 statue della loggia di Davide di Palazzo Te; per la Provincia di Reggio Emilia, il ripristino della facciata, dei portici e della scalinata del Teatro Comunale Rinaldi di Reggiolo; per la Provincia di Modena, il restauro del mosaico monumentale posizionato sulla facciata dell’edificio che ospita l’istituto tecnico Corni. Per ognuno di questi interventi, Autostrada del Brennero Spa ha stanziato 20.000 euro.