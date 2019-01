autonomisti popolari * ugo rossi: « il suo “blockfrei“ utile ad accaparrare surrettiziamente quel potere che l’elettorato mesi fa ha delegato ad altri »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





E’ curioso l’intervento dell’ex Presidente della Giunta provinciale proposto da un quotidiano locale. Traduce perfettamente un’idea di Partito ballerino, che ambisce a guidare in contemporanea l’assalto alla leadership dell’opposizione in Consiglio provinciale, la trattativa sottotraccia per ruoli all’interno dei futuri assetti regionali, la pretesa di un candidato proprio a Sindaco di Trento con una Lega che dovrebbe condividerlo non si capisce bene per quale motivo.

E’ un concetto di “blockfrei” piuttosto curioso, dove le mani libere servono ad affermare la volontà di fare tutto quello che in questo momento è utile ad accaparrare surrettiziamente, proprio quel potere che l’elettorato qualche mese fa decise di delegare ad altri.

E’ la evidenziazione palese della mancanza di un progetto politico ad ampio respiro che guardi al domani e ad una nuova classe politica sensibile ai veri temi che assillano la nostra società, con i quali ci confrontiamo quotidianamente: il lavoro, la sicurezza, la burocrazia, la crescita delle povertà, la crisi valoriale del modello partecipativo e sociale.

C’è anche, di molto curioso, il modello di apertura adottato per iniziare il nuovo corso, quel richiamo “ad un cambiamento avviato”, che passa attraverso una quasi totale epurazione del vecchio gruppo consiliare, gruppo che avrebbe dovuto costituire la potenziale classe dirigente del futuro: modello poco illuminato di gestire la democrazia interna al partito, che inibisce, allontana e non valorizza il capitale umano.

La negatività cresce quando si insinua l’ambizione sfrenata di qualche dirigente che tende ad utilizzare la politica come “cosa” propria, come paravento di difesa delle proprie posizioni a danno dell’interesse della Comunità: tutto questo umilia chi crede ai valori fondanti di un partito e soprattutto in un rapporto saldo e vitale fra etica e politica.

L’auspicio è che non si trasferiscano le tensioni interne ai partiti scaricandole sul cittadino che richiede serietà e coerenza. Le elezioni politiche, quelle europee, le elezioni comunali, gli assetti regionali, ma più in generale ogni momento politico che interessa la gestione della “polis” devono godere di uno status qualificato, di un rispetto istituzionale che non riduca tutto a interessi di parte o di piccolo cabotaggio. Sono passaggi importanti che esigono una visione prospettica aperta perché nell’azione politica si mette in gioco il futuro della nostra gente e del nostro territorio.

*

Michele Condini

Portavoce Autonomisti Popolari