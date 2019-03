autonoleggiatori italiani riuniti * Ncc: « domani a Roma tutti in fila per il Reddito di Cittadinanza, azione simbolica contro la nuova normativa del Governo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Tutti in fila per chiedere il reddito di cittadinanza. Un’azione simbolica contro la nuova normativa voluta dal Governo che di fatto dà il colpo di grazia al trasporto pubblico non di linea con conducente. Domani sarà il giorno di una grande mobilitazione nazionale che porterà gli Ncc di nuovo in piazza. Alle 10 gli autisti si daranno appuntamento davanti alla sede della Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone, poi alle 12 tutti in fila all’ufficio postale di via Marmorata 4.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Air, la rete che collega gli imprenditori del trasporto pubblico non di linea con conducente, in collaborazione con Fai Trasporto Persone.

“Ci hanno tolto il lavoro e ci faranno chiudere le nostre aziende, ma dobbiamo pur far mangiare le nostre famiglie. Vorrà dire che allora andremo a chiedere il reddito di cittadinanza – spiega Claudia Pavoletti, portavoce del Comitato Air – Siamo alla fase cruciale del confronto con il Governo. A parte scarne rassicurazioni, non c’è alcuna apertura sulle nostre rivendicazioni. Noi chiediamo che venga modificata la norma sull’obbligo di rientro in rimessa dopo il servizio e l’obbligo di compilare il foglio di servizio che pone evidenti problemi di rispetto della privacy dei nostri clienti”.

“Chiediamo massima adesione – conclude Pavoletti – Se questo Governo vuole cancellare il mondo delle imprese e del lavoro sostituendolo con un sistema assistenzialista, noi come imprese abbiamo il dovere di dire che non ci stiamo. E lo diremo forte e chiaro”