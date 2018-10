AUDIWEB * INTERNET: ” NEL MESE DI AGOSTO, RISULTA CHE NEL GIORNO MEDIO HANNO NAVIGATO 32,2 MILIONI DI UTENTI UNICI “

Dai nuovi dati riferiti al mese di agosto, risulta che nel giorno medio hanno navigato 32,2 milioni di utenti unici, il 53,2% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 2 ore e 52 minuti per persona.

In questo mese di rilevazione risulta che circa il 60% della popolazione maggiorenne – 27,2 milioni – ha navigato almeno una volta nel giorno medio da smartphone, trascorrendo online in mobilità 2 ore e 39 minuti.

Dai dati riferiti all’intero mese di agosto, risulta che il 69% degli italiani dai 2 anni in su – 41,7 milioni – ha navigato almeno una volta, per 68 ore e 39 minuti a persona, pari a circa 2 giorni e 20 ore complessivi.

Più in dettaglio, per quanto riguarda i dati per singolo device rilevato, nel mese di agosto hanno navigato da computer 28,2 milioni di persone (il 46,7% della popolazione di 2+ anni), hanno usato anche o solo un tablet per navigare 8,8 milioni di persone (il 19,5% della popolazione dai 18 ai 74 anni) e 34,1 milioni da smartphone (75,1% della popolazione dai 18 ai 74 anni).

Gran parte del tempo trascorso online è generato dalla fruizione da smatphone che arriva a una media di 2 ore e 39 minuti al giorno e di 65 ore e 44 minuti mensili per persona.