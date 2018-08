Associazione Vaccinare Informati * 3 settembre 2018: ” Inizia l’apartheid, Noi digiuniamO, Ecco servita la famosa scuola ‘Inclusiva’ trentina “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





3 settembre 2018. Inizia l’apartheid. Noi digiuniamo!

I bambini non o parzialmente vaccinati, definiti in Trentino vergognosamente “Non conformi” da lunedì saranno privati di un “cibo” molto importante per la loro crescita: non potranno iniziare o proseguire un percorso educativo insieme ad altri coetanei, fondamentale per edificare la loro personalità relazionale e sociale.

Ecco servita la famosa scuola “Inclusiva” trentina. Facendo un giorno di digiuno “a staffetta” intendiamo far capire in modo simbolico che non si può negare a nessun bambino un diritto irrinunciabile.

A rimetterci di più saranno i bambini parzialmente vaccinati con reazione avversa anche grave da vaccino, ma senza esonero.

Questi bambini invisibili e con storie di tanta sofferenza alle spalle sono in tutto il Trentino. Hanno un nome e un volto e ci auguriamo che almeno loro possano suscitare solidarietà e rompere il silenzio.

Continueremo fino a quando la società civile e politica non troverà il modo per superare questa gravissima discriminazione. Per chi volesse aderire al digiuno invitiamo a contattare la segreteria dell’associazione all’indirizzo mail segreteria@vaccinareinformati.org.

Associazione Vaccinare Informati

NOI DIGIUNIAMO

lunedì 03 settembre 2018 Elisa Udine, Alberto Arco, Gianni Valle dei Laghi, Patrizia Giudicarie, Riccardo Val di Fassa, Luca Rovereto, E.. Altopiano Vigolana, Nicole Valsugana, Cristina Riva del Garda, Denise Piana Rotaliana, Silvia Altopiano di Piné, Davide Trento, Roberto Fiemme, Manuela Val di Sole

martedì 04 settembre 2018 Elisa Udine, Laura Altopiano di Piné, Alessandra Valsugana

mercoledì 05 settembre 2018 Simona Trento, Licia Valsugana

giovedì 06 settembre 2018 EriKa e Massimiliano, Padova

venerdì 07 settembre 2018 Beatrice Ledro

sabato 08 settembre 2018 Giulia Rovereto

domenica 09 settembre 2018 Ilaria e Massimiliano Rovereto

lunedì 10 settembre 2018 Mayra Giudicarie, Marika Valle dei Laghi

martedì 11 settembre 2018 Mauro Trento, Marika Valle dei Laghi

mercoledì 12 settembre 2018 Luisa Riva del Garda