ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – TRENTO * Assemblea dei Delegati: « La giornata per le Penne Nere si aprirà domenica 3 marzo alle 8.30 con il ritrovo in Piazza della Portèla »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il prossimo fine settimana Trento ospiterà l’Assemblea dei Delegati della Sezione di Trento dell’As- sociazione Nazionale Alpini, ovvero il più importante momento associativo delle circa 24.000 Penne Nere trentine. La prima dopo la sontuosa Adunata Nazionale organizzata proprio lo scorso anno a Trento.

Gli appuntamenti per l’assemblea dei delegati saranno tutti concentrati nella giornata di domenica: dalla deposizione delle corone al Monumento ai Caduti di piazza della Portèla e in via Belenzani, alla Messa in Santa Maria, alla sfilata e alla stessa Assemblea.

La giornata per le Penne Nere si aprirà alle ore 8.30, con il ritrovo in Piazza della Portèla per la resa degli onori al Vessillo Sezionale, l’Alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento in ricor- do di tutti i Caduti. A conclusione della breve cerimonia, gli Alpini raggiungeranno la vicina Basilica di S. Maria Maggiore nell’omonima piazza, dove alle 9.00 ci sarà la celebrazione eucaristica per i Soci andati avanti e per i Caduti di tutte le guerre, con la partecipazione del Coro sezionale Ana.

Alle 9.45 circa, al termine della S. Messa, ci sarà l’ammassamento in Piazza S. Maria Maggiore e la formazione dello schieramento; quindi gli Alpini andranno in sfilata fino alla sala della Cooperazione in Via Segantini, accompagnati dalle note della Fanfara sezionale;

Alle ore 10.00 avrà inizio l’Assemblea dei Delegati, durante la quale sono previsti interventi del Presidente Maurizio Pinamonti, dei vari responsabili dei settori (sport – Corrado Zanon, cultura – Ar- mando Bernardi, giovani – Luca Menegatti, fanfare e cori – Stefano Zanghellini), del tesoriere (Mirco Tezzele), del Presidente della Protezione Civile Ana Trento (Giorgio Debiasi).

Concluderanno la giornata gli interventi delle autorità: il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta, il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il Consigliere Nazionale di riferimento, Mauro Bondi, e il Vicepresidente Vicario dell’Associazione Nazionale Alpini, Alfonso Ercole.

Alle ore 12.30 circa la chiusura dei lavori e successivamente il pranzo preparato dai Volontari della Protezione Civile Ana Trento presso la sede operativa in Via G. Galilei a Lavis.